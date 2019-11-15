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Haberler > Sarmaşık > Yanık tedavisi için birebir: Kudret narı

için birebir:

Yanık tedavisi için birebir: Kudret narı
Giriş Tarihi: 15.11.2019

Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

Vücutta oluşan yanıklar ve yaraların tedavisinde kudret narının iyileştirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Yanık zamanında kullanabilmek için kudret narı meyvesinin çekirdeklerini çıkarıp ezdikten sonra lapa halinde iken zeytinyağı ekleyerek cam kavanozda muhafaza edin. Bu haliyle bir sene boyunca yanık ve yara tedavisinde kullanabilirsiniz.

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