Aşk değil nispet!

Oyuncu Ahmet Kural, avukat sevgilisiyle evlilik yolunda ilerlerken, mahkemelik olduğu eski aşkı Sıla da harekete geçti. Şef Hazer Amani ile nikah masasına oturabileceğini açıklayan şarkıcının bu sözleri, “Onun derdi kıskandırmak, Kural’la restleşiyor” şeklinde yorumlandı

Oyuncu Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve mahkemelik olan şarkıcı Sıla, eski sevgilisinin attığı adımları takip etmeye devam ediyor. 3 aydır avukat Gizem Çağla Çelik ile aşk yaşayan ve evlilik düşüncesinde olan Ahmet Kural'ın verdiği bu karar, Sıla'yı harekete geçirdi.



KISASA KISAS FOTOĞRAFI



Hazer Amani'nin 5 yıllık evliliğini bitiren, sonrasında ünlü şefle aynı evde yaşamaya başlayan Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'a nispet yaparcasına nikah masasına oturabileceğini söyledi. Ahmet Kural'ın avukat aşkıyla el ele çıkan fotoğraflarından sonra havaalanında Hazer Amani'yi öperken poz veren Sıla, önceki gece de şefin doğum gününde evlilik sinyalleri verdi. Onun bu davranışlarını yapmacık bulan, Instagram profiline yorum yağdıran takipçileri, "Kusura bakmayın ama sizin tek derdiniz Ahmet Kural'ı kıskandırmak. Aşk yok, nispet var! Kural'la adeta restleşiyorsunuz" dediler.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI