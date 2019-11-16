Bu besinlerin hepsi doğal antibiyotik

Havalar pek çok ilimizde iyi gitse de kış kapımızda... Vücudumuzu sağlıklı gıdalarla güçlendirmeliyiz. Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Haftası öncesi Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, doğal antibiyotik etkisi yaratan besinleri anlattı

Kışa hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız vücudunuzu antibiyotik kadar etkili, sağlıklı besinlerle güçlendirmenin zamanı geldi. Peki vücuda direnç kazandıracak bu doğal antibiyotikler neler? Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Haftası (18-24 Kasım) öncesi Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, doğal antibiyotik etkisi yaratan besinleri anlattı.



KIRMIZI-SİYAH TURP



Antibiyotik kullanmadan vücudu doğal formüllerle güçlendirmek gerekiyor. Bu doğal güçlerin başında da turp geliyor. Siyah ya da kırmızı turp, en önemli antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Bağışıklık sistemi için önemli bir kaynak olan C vitaminini yüksek oranda içerir. Sağlıklı bir birey her gün orta boy bir kase kadar rendelenmiş turp tüketebilir, salatalarına ekleyebilir. Bu, neredeyse günlük C vitamini deponuzun yarısını doldurmaya yetecektir. Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklarda da siyah turpun etkisi çok yüksektir.



PIRASAYA DİKKAT!



Birçok kişi tarafından sevilmese de pırasa, bağışıklığı güçlendirmede önemli bir sağlık deposudur. K ve C vitamini, manganez, demir ve folat gibi mineraller açısından zengin olan pırasa; grip, nezle, soğuk algınlığı ve öksürük gibi sorunların kısa sürede atlatılmasına destek olur. Hem pişmiş hem de çiğ olarak salatalarda tüketilebilir. Allisin kaynağı soğan, sarımsak kadar faydalı bir besindir. Pırasanın taze olması çok önemlidir. Pırasa seçerken yapraklarının yeşil olmasına dikkat edin. Sararmış ise tüketmeyin.



GÜNDE BİR KİVİ ŞART



Kış aylarında her gün ya da gün aşırı olarak bir kivi tüketebilirsiniz. Kivi, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanında bu soğuk havalarda size enerji de verecektir. Sağlıklı bir ara öğün meyvesi olan kivi, portakal mandalina kadar önemli bir C vitamini deposudur. Hatta C vitamini yüzdesi 100 gram başına 154, neredeyse portakalın iki katı oranındadır. Güçlü bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri sağlıklı bir sindirimdir. Kivi, sindirim sistemini lifli yapısı ile harekete geçirir ve sağlıklı bir sindirim sistemi oluşmasına destek olur.



NARI HEMEN TÜKETİN



Bağışıklık sistemi hastalıklarla savaşta en önemli kalkanımız. Bu kalkanı daha güçlü hale getirmek için en önemli yardımcılardan biri de nardır. Nar, yüksek düzeyde antioksidan içermesinin yanında C vitamini ve potasyum kaynağıdır. Nara kırmızı rengini veren antosiyanin bileşeni, birçok hastalığa karşı kalkan görevi üstlenir. Ancak vitamin kaybının olmaması için kesildikten kısa bir sonra tüketilmelidir.