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Doğum gününü hastanede kutladı

Doğum gününü hastanede kutladı
Giriş Tarihi: 16.11.2019

Evinde yaptığı ani bir hareket sonucu ayağı kırılan ünlü sanatçı , dün hastaneye giderek alçılarını aldırdı. 72 yaşındaki Abacı'nın olduğunu öğrenen hastane çalışanları, sanatçı için pasta yaptırdı.

Evinde yaptığı ani bir hareket sonucu ayağı kırılan ünlü sanatçı Muazzez Abacı, dün hastaneye giderek alçılarını aldırdı. 72 yaşındaki Abacı'nın doğum günü olduğunu öğrenen hastane çalışanları, sanatçı için pasta yaptırdı. Abacı, tedavisini üstlenen doktorları Murat Mert ve Human Baki'nin pasta sürprizi karşısında duygulanırken, hastane yönetimine teşekkür etti.

SAHNELERE DÖNECEK

En kısa sürede sahnelere dönmek istediğini söyleyen Muazzez Abacı, "Bir süre daha sargı ile gezeceğim. Daha sonra sahneye çıkmamda bir sorun olmayacak" dedi.

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