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Baş ağrısını tatlı patatesle geçirin!

Baş ağrısını tatlı patatesle geçirin!
Giriş Tarihi: 17.11.2019

Eğer sık sık baş ağrılarınız varsa, bu durum migreninizi tetikliyorsa, birçok yöntemi denemiş olabilirsiniz. Baş ağrılarından acı çekerken, tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.

Eğer sık sık baş ağrılarınız varsa, bu durum migreninizi tetikliyorsa, birçok yöntemi denemiş olabilirsiniz. Ancak yapmanız gereken en basit yöntemlerden biri yediklerinize dikkat etmektir. Tatlı patatesler sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda migrenle de savaşmanıza yardımcı olur . C vitamini bakımından zengin, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.

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