Baş ağrısını tatlı patatesle geçirin!

Eğer sık sık baş ağrılarınız varsa, bu durum migreninizi tetikliyorsa, birçok yöntemi denemiş olabilirsiniz. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.

Eğer sık sık baş ağrılarınız varsa, bu durum migreninizi tetikliyorsa, birçok yöntemi denemiş olabilirsiniz. Ancak yapmanız gereken en basit yöntemlerden biri yediklerinize dikkat etmektir. Tatlı patatesler sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda migrenle de savaşmanıza yardımcı olur . C vitamini bakımından zengin, B1 vitamini ve potasyum içerir. Baş ağrılarından acı çekerken, tatlı patates tüketmek ağrıyı azaltır ve sizi sakinleştirir.