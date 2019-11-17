Suyu yer gibi için!

Pek çok insan günlük yaşamın koşuşturması içinde su içmeyi unutur. Ancak su içmek için susamayı beklemek, su ihtiyacını çay ve kahve ile gidermek önemli sağlık yanlışlarındandır. Yeterli sıvı alınamaması, vücutta pek çok rahatsızlığa sebep olabilmektedir...

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir. İnsan yemek yemeden haftalarca canlılığını sürdürebilirken susuz en fazla 7 gün yaşayabilir. Kanın %92'si, kemiklerin %22'si, beynin ve kasların %75'i sudur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetleri, vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi vücudun su dengesinin korunması ile mümkündür. İnsan vücudundaki karbonhidratların, yağların tümünü veya proteinlerinin yarısını kaybetmek yaşamı tehlikeye atarken, suyun %10'unu yitirmek bile ciddi hayati problemlere yol açar.



ÖLÜME KADAR GİDİYOR

% 1'lik su kaybında - Hipotalamusta susama merkezi uyarılır.

% 3'lük su kaybında - Kan hacmi ve fiziksel performans azalır.

% 5'lik su kaybında - Birey konsantre olamaz.

% 8'lik su kaybında- Baş dönmesi, aşırı yorgunluk, soluma güçlüğü oluşur.

% 10'luk su kaybında - Kas spazmı, aşırı yorgunluk, dolaşımböbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar.

% 20'lik su kaybında- ÖLÜM !

DAMARLARIN YÜKÜ AZALIR



Vücuttaki su oranının yeterli düzeyde tutulması yaşamsal önem taşıdığından vücuttan kaybolan miktarlarda su alınması zorunludur. İdeal vücut su oranları; metabolizmayı tetikler, hücrelerin kendini yenilemesini sağlar, yaşlanmaya karşı etki gösterir. Kanın akışkanlığını sağlar, böylelikle kalp ve damarların yükünü azaltır. Omurga dahil bütün organlar bundan faydalanır; su oranının bel fıtığına karşı bile büyük katkısı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca cildin dolgun, pürüzsüz ve genç kalmasını sağlamaktadır. İnsan vücudunun su içeriği yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve fiziksel aktiviteye göre değişir. Çocuklardaki vücut su oranı yüksekken (% 70, yeni doğan bebekte ise % 90) yaş ilerledikçe vücut suyu azalır. Yetişkinlerde vücut su oranı % 60, yaşlılarda ise % 50'dir. Sporcuların su oranı ise standart kişilerden % 5 daha yüksek seviyede olmalı. Yapılan egzersize bağlı olarak su içimi artırılmalıdır.



BÖBREK TAŞINI ERİTİR, ATAR



Vücutta egzersiz sırasında kaybedilen suyun yerine konulması ve tekrar vücut su dengesinin sağlanması için yeterli su tüketimi şarttır. Su tüketimi egzersiz sonrasında olabileceği gibi, vücudu su kaybına hazırlamak adına egzersiz öncesinde hatta egzersiz esnasında da (15'er dakikalık aralıklarla yudum yudum su içilmesi şeklinde) olabilir. Böbreklerin görevini yerine getirebilmesi ve dolayısıyla vücuttaki yağ metabolizmasının dengeli olabilmesi için bol su tüketilmelidir. Çünkü karaciğerin görevini yapabilmesi, böbreklerin yeterli çalışmasına bağlıdır. Karaciğerin başlıca görevlerinden biri, vücutta depolanmış yağları bedenin kullanabileceği enerjiye çevirmektir. Yeterince su içilmediği takdirde böbrekler süzme işlemini gereği gibi gerçekleştiremez. Aynı zamanda su içmek böbrek taşları için de faydalıdır. Var olan taşların erimesine-atılmasına yardımcı olurken yeni oluşabilecek taşlar için önleyici-koruyucudur.



YEMEKTEN YARIM SAAT ÖNCE



Yemeklerden yarım saat önce içilen su alınacak toplam kaloriyi kısıtlar. Suyun zayıflama üzerine olan etkisi göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Gerek midede yarattığı hacimden dolayı alınan besinlerde kısıtlama yapması, gerekse metabolizmayı çalıştırıp günlük harcanan enerjiyi artırması ve bir de sindirime olan katkısı! Tüm bunlar düşünüldüğünde su içmek kesinlikle eziyet olmamalı, aksine keyif vermeli.



SUSAMAYI BEKLEMEYİN!

Suyunuzu kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyun.

Hasta iken daha fazla su tüketin.

Terli terli soğuk su içmeyin.

Çok sıcak değil, ılık su için.

Canınız atıştırmak istediğinde bir bardak su için!

CİLT SAĞLIĞINDA ETKİLİ

Hücrelere oksijen ve besin öğelerinin taşınmasını, ayrıca atık ürünlerin taşınarak böbreklerden atılmasını sağlar.

Ağız, göz ve burun gibi vücut dokularının nemlenmesini sağlar.

Vücuttaki kan, gastrik sıvı, tükürük, amniyotik sıvı (gebelikte) ve idrar gibi vücut sıvılarının büyük bir kısmı sudur.

Dışkının yumuşamasını sağlayarak kabızlığın önlenmesine katkıda bulunur.

Cilt sağlığında, bağışıklık sisteminde, vücut ısısının denetiminde, ödemin atımında rolü vardır.

Tükürük ve mide salgısında besinlerin sindirilmesinde görev alır.

Kilo alıp vermeden dolayı oluşan sarkmaları sporla birlikte önler.

Vücudun ihtiyaç duyduğu iz minerallerin pek çoğunu sağlar.

Soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane kanseri riskini düşürür.

Zayıflama diyetlerinde metabolizmayı çalıştırmanın yanında, midede hacim oluşturarak tokluk hissi vermede işe yarar.

SUYUN BİLE FAZLASI ZARAR!



Su, yaşamın vazgeçilmezleri arasında olmasına rağmen asıl problem su içme kültürünün geliştirilememesidir. Hiçbir sıvı içeceğin suyun yerini tam anlamıyla tutmadığını unutmamak gerekir. Su dışındaki pek çok sıvı hayatımızda ciddi ölçüde yer almaktadır. Çalışma hayatının vazgeçilmez ikramları çay, kahve, neskafe, meyve suları, bitki ve meyve çayları vb. içecekler.



Bu içeceklerden bazılarının diüretik etkisi olduğundan vücudun ihtiyacı olan sıvıyı karşılamayacağı ve hatta vücuttan sıvı atımını arttıracağı için suyu su olarak içmek gerekir. Doğadaki yararlı olan her şeyin fazlası da zararlıdır. Az içilen suyun zararı kadar fazla içilen suyun da özelikle kalp ve böbrek yetmezliği hastalıklarında zararı vardır. Tüm bu bilgiler böbrek ve bazı sindirim sistemi hastaları için değişkenlik gösterebilir. Gereğinden çok fazla su içilmesi vücutta toksik etki yaratarak su zehirlenmesine neden olabilmektedir.

MEHLİKA ÖKTEM