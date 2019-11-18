Şarkıcı Zeynep Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor. Ünlü şarkıcının kısa süre önce müzisyen Necmettin Engin'le evlenen kızı Ceren Sarp'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
ŞARKICI Zeynep Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor. Ünlü şarkıcının kısa süre önce müzisyen Necmettin Engin'le evlenen kızı Ceren Sarp'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Eşi sık sık şehir dışına çıktığı için Muğla Bodrum'da yaşayan annesinin yanında kalan Ceren Sarp, bebeğinin cinsiyetini henüz bilmiyor.
Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.