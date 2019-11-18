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Casalini, oluyor

Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor
Giriş Tarihi: 18.11.2019

Şarkıcı , oluyor. Ünlü şarkıcının kısa süre önce müzisyen 'le evlenen kızı 'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

ŞARKICI Zeynep Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor. Ünlü şarkıcının kısa süre önce müzisyen Necmettin Engin'le evlenen kızı Ceren Sarp'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Eşi sık sık şehir dışına çıktığı için Muğla Bodrum'da yaşayan annesinin yanında kalan Ceren Sarp, bebeğinin cinsiyetini henüz bilmiyor.
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