Şarkıcı Zeynep Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor. Ünlü şarkıcının kısa süre önce müzisyen Necmettin Engin'le evlenen kızı Ceren Sarp'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

ŞARKICI Zeynep Casalini, 49 yaşında anneanne oluyor. Ünlü şarkıcının kısa süre önce müzisyen Necmettin Engin'le evlenen kızı Ceren Sarp'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Eşi sık sık şehir dışına çıktığı için Muğla Bodrum'da yaşayan annesinin yanında kalan Ceren Sarp, bebeğinin cinsiyetini henüz bilmiyor.