'Çiftlik balığının faydaları bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur'

Nüfusu sağlıklı beslemenin yolunun, yetiştiriciliğin desteklenmesinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Halil Şen, “Yurt dışında talep gören bu balıkların tüketilmesinin sağlık açısından zararı yok” dedi

EGE Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Şen, çiftlik balığı ve yetiştiricilik sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nüfusu sağlıklı beslemenin yolunun, yetiştiriciliğin desteklenmesinden geçtiğini belirten Şen, "Yurt dışında talep gören bu balıkların tüketilmesinin sağlık açısından zararı yok. Bu balıkların birçok bilimsel çalışma ile faydaları ortaya konulmuştur" diye konuştu.



DÜZENLİ DENETLENİYOR



Şen, çiftlik balığı ve yetiştiricilik sektörüne dikkat çekerek, çiftlik balıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Yurt dışında talep gören balıkların tüketilmesinin sağlık açısından sakıncası olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Şen, şunları kaydetti: Balık çiftliklerinin ilk kurulum aşamasında 10'un üzerinde farklı kurumdan izin alınması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimden paketlemeye kadar her aşama düzenli olarak denetlenmektedir.



GENETİK MÜDAHALE YOK



Kimi ülkelerde balıklara uygulanan genetik müdahaleler Türkiye su ürünleri yetiştiricilik sektöründe uygulanmamaktadır. Ancak bazı yayın organlarında farklı uzmanlık alanına sahip kimi kişilerin çiftlik balığı tüketimine yönelik olarak yanlış söylemlerle Türkiye su ürünleri sektörüne ve dolaysıyla bu konuda emek, para ve zaman harcayan insanlara karşı büyük haksızlık yaptıklarının bilinmesi gerekir. Son 15 yılda yapılan yatırımlar ile sayılı ülkede mevcut olan bir teknoloji kullanarak yakalanan balıkların birçok bilimsel çalışma ile faydaları ortaya konulmuştur.



'DOĞA BALIĞI İLE YETİŞTİRİCİLİK BALIĞI ARASINDA FARK BULUNMUYOR'



EÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Dinçer ise yapılan bilimsel çalışmaların, doğa balığı ile yetiştiricilik balığı arasında iddia edildiği gibi önemli farklılıkların olmadığını gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:



OMEGA 3 VE OMEGA 6



En zengin omega 3 ve omega 6 kaynakları yağlı ve pelaj0ik balık türleridir; fakat bu ülkemizde her geçen gün gelişen su ürünleri yetiştiricilik sektörü ürünlerinde olmadığı anlamına gelmez. Doğru kıyaslama doğadan yakalanan çipura veya levrek ile yetiştiriciliği yapılan çipura veya levreğin kendi içerisinde karşılaştırılmasıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar doğa balığı ile yetiştiricilik balığı arasında iddia edildiği gibi önemli farklılıkların olmadığını göstermiştir.