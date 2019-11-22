Çam kozalağı astıma iyi geliyor

Genellikle süs amaçlı kullanılan çam kozalağı insan sağlığı için oldukça faydalı. Uzmanlar, özellikle kaynatılıp hazırlanan kozalak şurubunun solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşite iyi geldiğini söylüyor.

Genellikle süs amaçlı kullanılan çam kozalağı insan sağlığı için oldukça faydalı. Uzmanlar, özellikle kaynatılıp hazırlanan kozalak şurubunun solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşite iyi geldiğini söylüyor.



KOZALAK ŞURUBU NASIL YAPILIR?



5 adet çam kozalağı geniş bir tencereye konur. Üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Bu halde 24 saat boyunca bekletilir. ARDINDAN tencere ocağa alınarak yarım saat kaynatılır. Yumuşayan çam kozalakları suyun içinden çıkarılır. İçine birkaç yemek kaşığı bal ilave edilir. Hazırlanan çam kozalağı şurubu arzu edildiğinde içilebilir. Günlük tüketim bir çay bardağı ile sınırlı olmalıdır.