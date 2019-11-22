Cep Herkülü beyazperdede

Dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Naim: Cep Herkülü” filminin gala gecesi İstanbul’da yapıldı. Merakla beklenen film, bugün sinemaseverlerle buluşacak...

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin galası önceki akşam Maslak UNIQ Hall'de gerçekleştirildi. Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı galada filmin yapımcısı Mustafa Uslu, emeği geçen tüm film ekibine teşekkür ederek, "Bu film hayatımın en anlamlı ve en büyük filmidir" dedi. Filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck ise, dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirdi.



GURUR VE SORUMLULUK



ECK, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu. Umarım rahmetliye layık bir eser ortaya çıkarabilmişizdir" şeklinde konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI