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beyazperdede

Cep Herkülü beyazperdede
Giriş Tarihi: 22.11.2019

Dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci ’nun hayatını anlatan “Naim: ” filminin gala gecesi ’da yapıldı. Merakla beklenen film, bugün sinemaseverlerle buluşacak...

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin galası önceki akşam Maslak UNIQ Hall'de gerçekleştirildi. Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı galada filmin yapımcısı Mustafa Uslu, emeği geçen tüm film ekibine teşekkür ederek, "Bu film hayatımın en anlamlı ve en büyük filmidir" dedi. Filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck ise, dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirdi.

GURUR VE SORUMLULUK

ECK, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu. Umarım rahmetliye layık bir eser ortaya çıkarabilmişizdir" şeklinde konuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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