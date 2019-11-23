87 yaşındaki oyuncu organlarını bağışladı

Çok sayıda film ve dizide rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin, organlarını bağışladı. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran 87 yaşındaki Ahmet Mekin, "O gün bugünmüş" dedi.

Çok sayıda film ve dizide rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin, organlarını bağışladı. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran 87 yaşındaki Ahmet Mekin, "O gün bugünmüş" dedi. Sanat camiasının her fırsatta organ bağışında örnek olması gerektiğine dikkat çeken Mekin, "İnsanların öldükten sonra, başka acıların sevinci ve yaşam umudu olmak istemesi çok değerli" dedi.