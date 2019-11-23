Mide şişkinliğine nane iyi geliyor

Karnınız sürekli şişkin görünüyor ve sizi rahatsız mı ediyor? Beslenmenizde yer vereceğiniz sağlıklı yiyecekler ile mide şişkinliğinizi azaltabilirsiniz.

Karnınız sürekli şişkin görünüyor ve sizi rahatsız mı ediyor? Beslenmenizde yer vereceğiniz sağlıklı yiyecekler ile mide şişkinliğinizi azaltabilirsiniz. Bu besinlerden biri de nanedir. Araştırmalar nanenin bağırsakları rahatlattığını göstermektedir. Bir fincan sıcak nane çayı bağırsaklarınıza ve midenize iyi gelebilir.