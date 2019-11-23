  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Yeşilçam’ın efsanesiydi! Şimdi pansiyonda yaşıyor

Yeşilçam’ın efsanesiydi! Şimdi pansiyonda yaşıyor

Yeşilçam’ın efsanesiydi! Şimdi pansiyonda yaşıyor
Giriş Tarihi: 23.11.2019

Bir dönemin en güzel ve zengin kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu- şarkıcı hakkında şaşırtan bir iddia geldi. '' lakabı ile ünlenen , Harika Avcı'nın zor günler geçirdiğini duyurdu

Bir dönemin en güzel ve zengin kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu- şarkıcı Harika Avcı hakkında şaşırtan bir iddia geldi. 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay, Harika Avcı'nın zor günler geçirdiğini şöyle duyurdu: Harika Avcı, İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşilçam’ın efsanesiydi! Şimdi pansiyonda yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN