Bir dönemin en güzel ve zengin kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu- şarkıcı Harika Avcı hakkında şaşırtan bir iddia geldi. 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay, Harika Avcı'nın zor günler geçirdiğini duyurdu
Bir dönemin en güzel ve zengin kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu- şarkıcı Harika Avcı hakkında şaşırtan bir iddia geldi. 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay, Harika Avcı'nın zor günler geçirdiğini şöyle duyurdu: Harika Avcı, İstanbul Kartal'da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Her şeyini satan Avcı'nın pansiyon parasını ise Avustralya'da yaşayan bir fanı ödedi.
Yeşilçam’ın efsanesiydi! Şimdi pansiyonda yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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