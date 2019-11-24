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Aşıkların belgesel keyfi

Aşıkların belgesel keyfi
Giriş Tarihi: 24.11.2019

Oyuncu , bir süredir birlikte olduğu sevgilisi ile objektiflere yansıdı. Çift, '' adlı belgeselin izlemesine katıldı.

Oyuncu Alina Boz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mithat Can Özer ile objektiflere yansıdı. Çift, 'Ateşe Koşan Kadılar' adlı belgeselin izlemesine katıldı. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer belgeseli çok beğendiğini belirtti. Haklarında çıkan evlilik haberlerini soran muhabirlere Mithat Can Özer, "Benim böyle konularla alakam yok" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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