Aşıkların belgesel keyfi

Oyuncu Alina Boz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mithat Can Özer ile objektiflere yansıdı. Çift, 'Ateşe Koşan Kadılar' adlı belgeselin izlemesine katıldı. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer belgeseli çok beğendiğini belirtti. Haklarında çıkan evlilik haberlerini soran muhabirlere Mithat Can Özer, "Benim böyle konularla alakam yok" dedi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI