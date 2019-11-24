Bebeğinizin ek besinlerle beslenme zamanı

Bebek, yaşamın ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmelidir. Bebeğiniz için en değerli besin olan anne sütüne 6. aydan sonra ek olarak farklı besinleri eklemeniz gerekmektedir. 6. aydan sonra bebeğinizin büyümek için artık başka besinlere de ihtiyacı vardır

Bebeğinizin doğmasıyla birlikte bebeğinizin beslenmesi konusunda endişeleriniz de başlayacaktır. Bu durum anne ve babalarda "Bebeğimi neyle beslemeliyim, sadece anne sütü yeter mi, acaba bebeğim doydu mu, katı besinlere ne zaman geçmeliyiz, hangi besinleri vermeliyiz?" gibi soruların sorulmasına neden olur. Bu nedenle anne ve babanın, bebeğin beslenmesiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olması çok önemlidir.



BU ZAMANI NELER BELİRLER?



Bebek yaşamın ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmelidir. Bebeğiniz için en değerli besin olan anne sütüne 6. aydan sonra ek olarak farklı besinleri eklemeniz gerekmektedir. 6. aydan sonra bebeğinizin büyümek için artık başka besinlere de ihtiyacı vardır. Sadece anne sütü ile beslenmek bebeğinizin besin ihtiyacını tam olarak karşılayamaz, bu dönemden sonra anne sütüne ek olarak bazı besinlerin bebeğinizin beslenmesine eklenmesi gerekmektedir. Anne sütüne ek besinler vererek oluşturulan beslenme şekline tamamlayıcı beslenme denilmektedir. Ek gıdalara geçme zamanını bebeğin sindirim sistemi, metabolik işlevlerinin gelişim derecesi ve nörolojik gelişimi belirler. Bebeğinizin sindirim sisteminin gelişimine göre bebeğinize vereceğiniz besinlerin başlama zamanı ve miktarı çok önemlidir. Doğru zamanda doğru besin beslenmesine eklemek bebeğinizin o besinle tanışmasını kolaylaştırır. Bebeğinize sunduğunuz tamamlayıcı besinlerin türleri sadece bebeğinizin beslenme durumunu etkilemez, aynı zamanda yaşam boyu besin tercihlerini etkilemektedir.



ALERJİ RİSKİNİ ARTIRIYOR



Ek gıdalara önerilen zamandan erken başlanması bebeğin aldığı anne sütü miktarını kısıtlar bu da bebeğin büyüme hızını olumsuz etkiler. Ek besinlere erken başlanması besin alerjilerinin görülme sıklığını da artırmaktadır.



EK BESİNLERE NASIL GEÇİLİR?

İlk kez verilecek besinler haftada bir çeşit olacak şekilde verilmelidir. Böylece bebeğin yeni besine alışması için zaman tanınmış olur, istenmeyen bir reaksiyon geliştiğinde hangi yiyecekten olduğu kolayca saptanabilmektedir.

Ek besinler tek öğün ve çok az miktarlarda verilmeye başlanmalıdır. Bebeğin alımına uygun olarak verilen miktar ve öğün sayısı artırılmalıdır.

İlk verilecek besinler bebek açken denenmelidir. Bebek almadığı besinler için zorlanmamalı, bir süre sonra tekrar denenmelidir.

3 gün kuralı mutlaka uygulanmalı, yeni bir besin denendikten sonra 3 gün bebeğe başka yeni besin başlanmamalıdır.

Tüm besinler kaşık ile verilmelidir. Bebeğe verilecek yiyecekler doğal ve taze ürünler kullanılarak hazırlanmalıdır. Konserve ve dondurulmuş yiyecekler, katkı maddeli hazır besinler bebeğe verilmemelidir.

Bebeğe verilecek besinlerin gıda hijyenine uygun olarak hazırlanması gerekir. Kullanılan su ve gereçler temiz olmalı, kaynatılarak temizlenecek türden seçilmelidir



NELERE DİKKAT ETMELİYİM? NE YEMELİ, NE YEMEMELİ?



Bebeklerin mide kapasiteleri yaklaşık olarak yumrukları büyüklüğündedir. Bu yüzden az miktarda besin ile bebeğin ihtiyacı olan enerjiye ulaşmak hedeflenmelidir.

İlk 3 gün yoğurt, ikinci 3 gün sebze püresi, üçüncü 3 gün meyve püresi şeklinde ek besine başlanır.

Yoğurt mümkünse evde günlük olarak mayalanmalıdır. Sindirim problemi çeken bebeklerde keçi sütü tercih edilebilir. Çünkü keçi sütünün kazein oranı inek sütüne göre daha düşüktür. Bu sayede sindirimi daha kolaydır.

Buğday unu besin alerjisine neden olabilecek bir undur. Bu yüzden pirinç ununun hem protein kalitesinin yüksek hem de sindiriminin kolay olmasından dolayı tercih edilmelidir.

Elma, muz ve şeftali başlangıç için vereceğiniz meyvelerdendir. Meyveleri cam rende ile rendeleyip vermeniz, suyunu sıkmanızdan daha yararlı. Çilek, kivi, ananas gibi meyveler ise alerji riski yüksek bir meyvedir. Turunçgiller gaz oluşumuna neden olabilir.



1 YAŞINA KADAR BAL VERMEYİN

Patates, tatlı patates, havuç, kabak, taze fasulye gibi sebzeler bebekler için güvenlidir. Fakat yer elması, kereviz ve patlıcan gibi sebzeler fazla nitrat içerdikleri için geçiş döneminde kullanılması uygun değildir. Büyük yapraklı ıspanak bebeklerde minimal düzeyde bağırsak kanamasına neden olabilir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar küçük yapraklı ıspanak (bebek ıspanak) seçilmelidir.

Baklanın neden olduğu zehirlenme anemi, hemoglobinüri ve yüksek ateşle karakterizedir. Bu yüzden 1 yaşına kadar bakla önerilmez.

Bal, clostridium botulinum sporlarını içerebilmesi nedeni ile botulizm riski taşır. Süt çocuklarının mide asidi düzeyi düşük olduğundan bu sporları öldüremez, bu nedenle 1 yaşına kadar bal önerilmemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü bebek beslenmesinde inek sütünün en az 1 yaşına kadar kullanılmamasını önermektedir. Yüksek protein içeriğinin bebeklerin gelişmemiş sindirim sisteminde sindirilmesi ve kullanılması zordur. Bu da bebeklerde mikro düzeyde sindirim sistemi kanamalarına neden olabilir. Potasyum ve sodyum miktarı da bebekler için önerilenden fazladır. Bunun yerine devam mamalarının verilmesi daha uygundur.

Bebekler tuz ve şeker ile 1 yaşına kadar tanışmamalıdır.

Çay, bitki çayları, şekerli/gazlı içecekler, hazır konserveler, hazır çorbameyve suyu-şekerli yoğurt ve sucuksosis- salamın bu yaş grubu bebeklere verilmesi uygun değildir.

Fındık, fıstık gibi kuruyemişler alerjik reaksiyonlar için risklidir. Bu tarz yiyecekleri soluk borusuna kaçma ihtimaline karşı 1 yaşından sonra ezerek vermek gerekir.

MEHLİKA ÖKTEM