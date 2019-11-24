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karaciğeri yeniliyor

Pancar suyu karaciğeri yeniliyor
Giriş Tarihi: 24.11.2019

, kalp sağlığına yararlı olabilecek ve oksidatif hasarı, iltihabı azaltabilecek betalainler adı verilen bir antioksidan kaynağıdır. Pancar suyu; karaciğerdeki oksidatif hasarı ve iltihabı azaltır. Ayrıca doğal detoksifikasyon enzimlerini artırır.

Pancar suyu, kalp sağlığına yararlı olabilecek ve oksidatif hasarı, iltihabı azaltabilecek betalainler adı verilen bir antioksidan kaynağıdır. Pancar yemeğinin de karaciğere faydalı olabileceği düşünülmektedir fakat karaciğere iyi gelen besinler kategorisinde yapılan tüm çalışmalar pancar suyu iledir. Pancar suyu; karaciğerdeki oksidatif hasarı ve iltihabı azaltır. Ayrıca doğal detoksifikasyon enzimlerini artırır.

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