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Oyuncu anne oldu

Oyuncu Müge Boz anne oldu
Giriş Tarihi: 25.11.2019

Basketbolcu 'le geçtiğimiz Haziran ayında Barselona'da evlenen oyuncu , anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini 'Doğumda öğreneceğiz' diyen Müge Boz, bir kız bebek dünyaya getirdi.

BASKETBOLCU Caner Erdeniz'le geçtiğimiz Haziran ayında Barselona'da evlenen oyuncu Müge Boz, anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini 'Doğumda öğreneceğiz' diyen Müge Boz, bir kız bebek dünyaya getirdi. İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastanede doğum yapan oyuncu ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'VİNA' NE ANLAMA GELİYOR?
ÇİFT kızlarına 'Vina' adını verdi. Ünlü çiftin bebeklerine uygun gördüğü ismin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Norveççe Vina "Biz şimdi" demek.

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