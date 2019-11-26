‘Naim’e İzmir’de anlamlı gala

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, yaşamının anlatıldığı filmin İzmir’deki galasında binlerce kişi tarafından anıldı. Yakın tarihimize damga vuran dünya şampiyonu haltercinin yaşam hikayesi ve mücadelesinin anlatıldığı film, izleyenleri duygulandı

Türk sinemasında merakla beklenen "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin İzmir galası, Optimum AVM'de gerçekleşti. Film ekibi, gösterim öncesinde yapılan söyleşide ziyaretçilerle buluştu. Etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, yakın tarihimize damga vuran dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu saygıyla anıldı.



OYUNCULAR TAM KADRO GELDİ



İzmir'de sinemaseverler ile Optimum'da buluşan filmin başrol oyuncuları; Hayat Van Eck, Yetkin Dikiciler, Barış Kıraoğlu da film ile ilgili anlamlı mesajlar verdi. Başrol oyuncusu Hayat Van Eck, "Naim Süleymanoğlu sadece dünya şampiyonu bir halterci değil, büyük bir insan hakları savunucusudur" şeklinde konuştu. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, film ekibine bir plaket sunarak anlamlı günde beraber olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. 2017 yılında hayatını kaybeden Süleymanoğlu'nun başarılarla ve zorluklarla dolu yaşam hikayesinin anlatıldığı film, ilgiyle izlendi.



50 YILA 47 DÜNYA REKORU



İlk dünya rekoruna imza attığında sadece on beş yaşında olan Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu unvanının da sahibi. 2017'de karaciğer yetmezliği sebebiyle tedavi altına alınan halterci, 12 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 50 yaşında vefat eden Naim, ardında tam 47 dünya rekoru bıraktı.