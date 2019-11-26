Nar suyu, yüksek tansiyonu düşürüyor

İlaçlara başvurmak istemiyor, tansiyonunuzu doğal yollarla düşürmek istiyorsanız nar suyunu denemelisiniz. Güçlü bir antioksidan olan nar, içeriğinde bol miktarda C vitamini ve polifenoller olması nedeniyle kan dolaşımını rahatlatır.

İlaçlara başvurmak istemiyor, tansiyonunuzu doğal yollarla düşürmek istiyorsanız nar suyunu denemelisiniz. Güçlü bir antioksidan olan nar, içeriğinde bol miktarda C vitamini ve polifenoller olması nedeniyle kan dolaşımını rahatlatır. Tansiyonun düşmesinde etkilidir. Uzmanlar yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin günde bir bardak nar suyu içmesini tavsiye ediyor.