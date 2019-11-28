Bal kabağı, kanserden koruyor

Kış mevsiminin vazgeçilmeleri arasında yer alan bal kabağı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Karoten içeriği sayesinde bal kabağının özellikle mide ve prostat kanseriyle savaşta önemli etkinliği olduğu düşünülmektedir.
Kış mevsiminin vazgeçilmeleri arasında yer alan bal kabağı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Bal kabağı, yüksek oranda alfa ve beta karoten içeriyor. Karoten içeriği yüksek besinlerin, antioksidan özellikleri sebebiyle vücut savunmasında önemli rolleri bulunmaktadır. Yine karoten içeriği sayesinde bal kabağının özellikle mide ve prostat kanseriyle savaşta önemli etkinliği olduğu düşünülmektedir.
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