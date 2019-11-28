Hazımsızlar iş başında!

Şahsiyet dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ karakteriyle 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek Oyuncu” seçilen Haluk Bilginer, hepimizin göğsünü kabarttı. Bazı sosyal medya takipçilerinin Atatürk üzerinden usta oyuncuyu linç etme girişimleri ise büyük tepki çekti

Sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol alan başarılı oyuncu Haluk Bilginer, kariyerini Emmy Ödülü ile taçlandırdı. Sanatçı, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü.



GÖLGELEYEMEZSİNİZ!



Elde ettiği büyük başarıdan sonra New York'tan yurda dönen oyuncu çiçeklerle, geniş bir hayran kitlesi tarafından karşılandı. Ancak bu başarıyı çekemeyen hazımsızlar da yok değildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Atatürk üzerinden usta oyuncuyu linç etme girişiminde bulundu. Bilginer'in 2014 yılında bir gazeteye verdiği röportajda, "Atatürk'ü olduğu gibi anlamaya çalıştığımız zaman onu daha iyi analiz edebileceğiz. İkon olmaktan çıkarıp, insan olarak anlamak gerekiyor. 90 yıldır sadece tapınmakla meşgulüz" şeklinde sarf ettiği sözlerle onu linç etmeye kalktılar. Hiç kimsenin bu başarıyı gölgeleyemeyeceğini söyleyen ve hazımsızlara tepki gösterenler ise, "Bilginer çok büyük bir başarıya imza attı ve ülkemizi gururlandırdı" dediler.