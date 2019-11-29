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Çocuk öksürüklerinde turpla kısa sürede sonuç alabilirsiniz

Çocuk öksürüklerinde turpla kısa sürede sonuç alabilirsiniz
Giriş Tarihi: 29.11.2019

, öksürüğe karşı inanılmaz faydalıdır. Bal ile karıştırıldığında, özellikle çocuk öksürüklerinde kısa sürede sonuç almak mümkündür.

Turp, öksürüğe karşı inanılmaz faydalıdır. Bal ile karıştırıldığında, özellikle çocuk öksürüklerinde kısa sürede sonuç almak mümkündür. İçerdiği zengin miktardaki diyet lifleri yardımıyla sindirim sisteminde bulunan bütün organlara fayda sağlar. Ayrıca turp çok güçlü bir antioksidandır. Bu özelliğinden dolayı birçok hastalıktan bünyeyi korur.

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