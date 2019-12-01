Bilinçli yiyin formda kalın!

Yapılan araştırmalar, iştah ile doygunluk arasındaki dengenin, bireylerin beslenmesinde ve kilo kontrolünde önemli olduğunu göstermektedir. Bilinçli beslenmeyle kilo sorunlarını çözebiliriz...

MEHLİKA ÖKTEM

Besinlere karşı duyulan bilinçli istek olarak tanımlanan iştah ve doygunluğun kontrolü sinir sistemi ile hormonların sinyalleriyle gerçekleşir. Bu sinyaller sayesinde sindirim sistemi organları ve beyin olmak üzere birçok sistem açlık-tokluk döngüsünü yürütür. Günümüzde özellikle duygularını ifade etmek için aşırı yemek yiyen veya karbonhidrat içeriği yüksek tatlıları tercih edenlerin sayısı artmıştır.



20 DAKİKADA DOYARIZ



Diet Time ekibi olarak danışanlarımızla bir anket yaptık. Bu ankette onlara yemeklerini ne kadar sürede yediklerini sorduk. Aldığımız cevapların çoğu 5 dakika ile 10 dakika arasındaydı. Oysa beynimiz bir besini yediğimiz zaman 20 dakikada doygunluk sinyallerini veriyor. Danışanlarımızın yemek yeme sürelerinin çok kısa olduğunu söyleyebiliriz. Yavaş fakat daha bilinçli yemek yemek, kilo sorunlarını çözmekte, sağlıksız besinlerden uzaklaştırmaktadır.



YEME HIZINIZI NASIL DÜŞÜREBİLİRSİNİZ?

Lokmalar arasında çatalı indirmek tabağınızdaki besinin bitme süresini uzatacaktır.

Yutmadan önce besinleri iyice çiğnemek yediğiniz besinin tadını daha iyi almanızı sağlar. Böylece yediğiniz yemekten daha çok keyif alırsınız.

Her öğün için kişi başı bir porsiyon yemek hazırlayın. Aslında bir porsiyonla doyacağınızı bildiğiniz halde hızlı yemek yemek tokluk hissini sağlamayacağı için sizi fazladan bir porsiyon daha yemek almaya itebilir. Böylece tek porsiyonluk hazırladığınız yemekler sizi fazla kalori alımından kurtarır.

BAŞKA İŞLE UĞRAŞMAYIN

Yemek sırasında başka işle uğraşmayın. Eğer siz kahvaltınızı yaparken televizyonda sabah haberlerini izliyorsanız, öğle yemeğinde sosyal medyada vakit geçirerek yemek yiyorsanız, akşam yemekleriniz kucağınızda yemek tepsisi ile film izleyerek geçiyorsa bunlara bir son vermenin zamanı geldi. Yapılan araştırmalar, yemeğe konsantre olmayan kişilerin yemek esnasında etkilendiği dikkat dağıtıcı unsurlar yüzünden daha fazla yemek tükettiğini göstermiştir. Bu kişilerin ise obeziteye yakalanma riskinin daha fazla olduğu bulunmuştur.

Yemeklerinizi oturarak yiyin. Yoğun bir gününüzde mutfak tezgahında aceleyle besinleri tüketmek ne kadar yediğinizin kontrolünü engeller. Veya çocuğunuzun peşinde koşarken bir lokma da kendi ağzınıza atmayın. Yemek yemek için süre yaratın.

Yemek yenen yerlerin ve yemek saatinin belli olması, duygu durumunu düzenler. Diğer insanlarla yemek yemek yavaşlamanızı ve besinlerden fazla zevk almanızı sağlar.

Önünüzdeki tabağa dikkatlice bakın.

Yemeğin şekline ve renklerine odaklanın.

Tabağınızdaki sebzenin veya et yemeğinin dokusunu hissedin.

Daha önce o yemeği hiç tatmamış gibi yemeği inceleyin.

Aklınıza başka düşünceler gelip gidebilir. Sorun değil. Onlara izin verin. Tekrar tabağınıza dönün.

Şimdi çatalınızı elinize alın ve kol kaslarınızın hareketine dikkat edin.

Çatalı yemeğe batırdığınızda çıkan sesi duyun. n Yemeğin kokusunu içinize çekin.

Eğer düşünceleriniz hızlı ol diye bağırıyorsa ya da bu yaptığınızın ne anlamı var diye sorguluyorsa sadece düşüncelerinizi fark edin. Dikkatinizi tekrar yemeğe getirin.

Ağzınızın sulandığını fark edin. Hemen yemek yemek istiyor olabilirsiniz. Bu hisleri ve deneyimleri yaşayın.

Yavaş yavaş yemeğinizden bir lokma alın. Ağzınızdaki tadı fark edin. Henüz yutmayın.

Dilinizde lokmanın yarattığı duyuları keşfetmeye çalışın.

Yutmak istediğiniz anı fark etmeye çalışın ve yutun.

Lokmanın boğazınızdan inişine dikkat edin.

Yediğiniz her yemeğin kokusunu, tadını, sesini fark ederek yemeye devam edin. Bütün bunları yaptığınızda kendinize bir süre tutun. Bakalım sizin yemeğiniz kaç dakika sürecek...

Son yediğiniz besini bir düşünün. Şimdi size sorsak; ne yemiştiniz, tabak şekli nasıldı, tadı güzel miydi? Yemeğin tadını, dokusunu tarif edebilir misiniz? Eğer yemeğin özelliklerini hatırlamakta güçlük çekiyorsanız bilinçli yemek yemiyorsunuz demektir. Siz de bilinçli yemek yemek için aşağıdaki adımları takip edin.