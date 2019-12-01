Depresyona karşı elma

Beslenme ve depresyon arasında güçlü bir bağ bulunur. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin sentezi triptofan varlığına bağlıdır. Yüksek protein içerikli bir beslenme beyne triptofan girişini azaltır.

Beslenme ve depresyon arasında güçlü bir bağ bulunur. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin sentezi triptofan varlığına bağlıdır. Yüksek protein içerikli bir beslenme beyne triptofan girişini azaltır. Bu nedenle beslenmede karbonhidrat, protein dengesi önemlidir. B vitamini ve fosfor içeren elma, depresyon tedavisinde etkili olmaktadır.