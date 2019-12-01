Usta oyuncu Nebahat Çehre, İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yıllarca diğer dizi yıldızlarına oranla çok daha az ücret aldığını söyleyen Çehre, "Dizilerden çok para kazanmadım. Ne verirlerse 'Peki' dedim" şeklinde bir itirafta bulundu.

Usta oyuncu Nebahat Çehre, İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yıllarca diğer dizi yıldızlarına oranla çok daha az ücret aldığını söyleyen Çehre, "Dizilerden çok para kazanmadım. Ne verirlerse 'Peki' dedim" şeklinde bir itirafta bulundu.