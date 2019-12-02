  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Otoparktan kaçtılar

Otoparktan kaçtılar

Otoparktan kaçtılar
Giriş Tarihi: 2.12.2019

Aşklarına bir şans daha veren eski basketbolcu ile sosyetik güzel , önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Otoparktan kaçan çift, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı.

Geçtiğimiz ay, sosyetik güzel Edvina Sponza'nın babasının İzmir'deki cenazesine katılan İbrahim Kutluay, ayrıldığı sevgilisinin gönlünü yeniden kazanmıştı.

MUTLULUK POZU
Aşklarına ikinci bir şans veren ve tekrar barışan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, önceki gece İstanbul Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlencedeydi. Sevgililer, birbirlerine sarılarak yan masadaki arkadaşlarına mutluluk pozu verdi. Aşıkların keyfi mekan çıkışında patlayan flaşlarla kaçtı. Araçlarını bekledikleri sırada gazetecileri karşılarında göre ikili, mekana geri döndü. 20 dakika sonra otoparktan kaçan çift, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otoparktan kaçtılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN