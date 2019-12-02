Otoparktan kaçtılar

Aşklarına bir şans daha veren eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Otoparktan kaçan çift, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı.

Geçtiğimiz ay, sosyetik güzel Edvina Sponza'nın babasının İzmir'deki cenazesine katılan İbrahim Kutluay, ayrıldığı sevgilisinin gönlünü yeniden kazanmıştı.



MUTLULUK POZU

Aşklarına ikinci bir şans veren ve tekrar barışan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, önceki gece İstanbul Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlencedeydi. Sevgililer, birbirlerine sarılarak yan masadaki arkadaşlarına mutluluk pozu verdi. Aşıkların keyfi mekan çıkışında patlayan flaşlarla kaçtı. Araçlarını bekledikleri sırada gazetecileri karşılarında göre ikili, mekana geri döndü. 20 dakika sonra otoparktan kaçan çift, görüntü vermek istemese de bu çabasında başarılı olamadı. TARHAN ABDULLAHOĞULLARI