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rockçı olacak

Mahmut Tuncer rockçı olacak
Giriş Tarihi: 4.12.2019

Kadına şiddete karşı düzenlenen Rock'n Aid yardım konserinde sevilen türkücü ilk kez rock tarzında söyleyecek. Gecede Grammy ödüllü şarkıcı da sahne alacak.

Çağın en büyük sorunlarından biri olan kadına karşı şiddet için her yıl düzenlenen yardım konseri Rock'n Aid'de bir ilk yaşanacak.

ŞİDDETE DUR DİYECEK
Sevilen türkücü Mahmut Tuncer, bu yardım projesine ve farkındalığa dikkat çekmeye destek vermek için hayatında ilk kez sahnede bir rock şarkısı seslendirecek. Grammy ödüllü Brooklyn'li şarkıcı Maya Azucena ise enfes sesiyle şarkılarını kadına şiddete karşı "dur" demek için söyleyecek. 7-8 Aralık'ta 42 Maslak Barock Sahne'de gerçekleşecek ve iki gün sürecek bu konserler; kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınların ihtiyaç duydukları; giysi, ayakkabı, kişisel temizlik ve bakım ürünleri, kadın pedi vb. ürünleri toplayarak onlara asla yalnız olmadıklarını göstermeyi hedefliyor.

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