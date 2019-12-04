Neslişah 31’nci yaşını kutladı

Sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar, önceki gün Yeniköy' de bir mekanda 31. nci yaşını kutladı. Üç kuşağı yaş gününde bir araya getiren Alkoçlar ailesi yaklaşık 20 kişi bir araya gelerek mutluluğu kutladı. Geceye katılanlar arasında yeşilcamın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit eşi Selim Soydan yanı sıra Gülşah, Aslışah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar bir araya geldi.