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Ekose dünyayı sarıyor

Ekose dünyayı sarıyor
Giriş Tarihi: 7.12.2019

Bu kış ekose desenleri görmeye hazır olun. Geçtiğimiz yıllarda da sıklıkla görülen ekose desen bu kış yine moda. Bu sezon şapkadan eteğe, ayakkabıdan cekete kadar hemen her kıyafette ekose görmek mümkün.

Daha önceleri sıklıkla eteklerde gördüğümüz ekose deseni, bu kış bütün giysilerimizi süsleyecek. Kendinizi liseli bir kız gibi, daha dinamik ve genç hissedebilirsiniz. Kırmızı, yeşil, mavi ve siyahı bir araya getiren ekoseler önümüzdeki sezon daha modern haliyle karşımıza çıkacak. Bu kış sezonunda ayakkabılardan şapkalara kadar her türlü kıyafet ve aksesuarda kendini kabul ettirecek. Phillip Lim, Celine, Louis Vuitton, Mulberry ve Calvin Klein gibi markalar, ekoseye bu sezon da oldukça fazla yer verdi.

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