‘Kimse Bilmez’ kadrosuna yeni bir isim

PAZAR günleri atv'de yayınlanan sevilen dizi 'Kimse Bilmez', oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna 25. bölüm itibariyle Anıl Kır dahil oldu.

PAZAR günleri atv'de yayınlanan sevilen dizi 'Kimse Bilmez', oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna 25. bölüm itibariyle Anıl Kır dahil oldu. Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ercan" karakteriyle 74 bölüm rol alan başarılı oyuncu "Kimse Bilmez" dizisinde "Doktor Ahmet" karakterine hayat verecek. Aynı zamanda Duygu'nun üniversiteden arkadaşı olan Doktor Ahmet, Pilot'un başını bir hayli ağrıtacak.