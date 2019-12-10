İzmir'in oyuncu fabrikası

Ücretsiz sanat eğitimleri ile öne çıkan Folkart Academy’nin öğrencileri, bu yıl hem devlet konservatuarları sınavlarında üstün performans gösterdi, hem de TV ve tiyatroda önemli roller üstlendi

Geleceğin sanatçılarını yetiştirmek amacıyla 2017 yılında kurulan Folkart Academy'de yetişenler başarılarıyla göz dolduruyor. Bugüne kadar 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü ve tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu Folkart Academy, İzmir'den sanat dünyasına nitelikli ve eğitimli oyuncular kazandırıyor. İzmir'in sanatçı fabrikası gibi çalışan akademinin proje koordinatörlüğünü ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan üstleniyor.

ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERDİLER

Özellikle zorluğuyla meşhur, sınırlı sayıda kişinin kazanabildiği konservatuar sınavlarında Folkart Academy öğrencileri önemli başarılar sağladı. Birçok ünlü sanatçının yetiştiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Oyunculuk Sanat dalı için sınavı kazanan 12 öğrenciden 4'ü Folkart Academy öğrencisi oldu. Benzer şekilde Kadir Has Üniversitesi, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ilgili fakültelerinin yetenek sınavlarında Folkart Academy öğrencileri üstün başarı gösterdi.



POLİFONİK KORO

YETENEK sınavı ile seçilen 100 kişilik Folkart Academy Polifonik korosu da bu yıl üstün bir performans sergiledi. Folkart Academy Polifonik Korosu, Bornova Kültür Merkezi'nde gerçekleşen İzmir Korolar Festivali'nde de Sololu Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülünü kazandı.





DİZİ VE OYUNLARDA ROL ALDILAR

■ YAĞMUR ÇOKGENÇ: İlk olarak 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide rol aldı. Ardından pek çok reklam filminde oynadı. 3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. Şu anda 'Sevdim Seni Bir Kere' adlı dizide Aslım karakterini oynuyor.

■ AYŞEGÜL KANDEMİR: 2019 yılında Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tam burslu olarak kazandı. Mavi Kumpanya Tiyatrosu isimli oyunda oynadı.

■ SELEN SARIKAYA SEVERCAN: Disney Marvel ve Universal Pictures karakterlerinin seslendirmelerini yapıyor. Ayrıca Sefiller Müzikalinde Eponine'yi canlandırdı.