Çorap kazası

BESTEMSU Özdemir, katıldığı bir davette talihsiz bir an yaşadı. Fileli çorabı kız arkadaşının çantasına takılan Özdemir, panikledi. Özdemir, uzun uğraşlar sonrası çorabını çantadan ayırabildi.
BESTEMSU Özdemir, katıldığı bir davette talihsiz bir an yaşadı.
Fileli çorabı kız arkadaşının çantasına takılan Özdemir, panikledi. Özdemir, uzun uğraşlar sonrası çorabını çantadan ayırabildi.
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