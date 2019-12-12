  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Çorap kazası

kazası

Çorap kazası
Giriş Tarihi: 12.12.2019

, katıldığı bir davette talihsiz bir an yaşadı. çorabı kız arkadaşının çantasına takılan Özdemir, panikledi. Özdemir, uzun uğraşlar sonrası çorabını çantadan ayırabildi.

BESTEMSU Özdemir, katıldığı bir davette talihsiz bir an yaşadı.


Fileli çorabı kız arkadaşının çantasına takılan Özdemir, panikledi. Özdemir, uzun uğraşlar sonrası çorabını çantadan ayırabildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çorap kazası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN