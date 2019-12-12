BİR yılı aşkın süredir, iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık'ta ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanan ünlü oyuncu Naz Elmas, alışverişteydi. Sürpriz düğünün perde arkasında Elmas'ın hamile olduğu dedikoduları dolaşırken, soruları cevapsız bırakan güzel oyuncunun aldığı kilolar da gözden kaçmadı.
BİR yılı aşkın süredir, iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık'ta ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanan ünlü oyuncu Naz Elmas, alışverişteydi. Sürpriz düğünün perde arkasında Elmas'ın hamile olduğu dedikoduları dolaşırken, soruları cevapsız bırakan güzel oyuncunun aldığı kilolar da gözden kaçmadı.
Sürpriz düğünün nedeni bebek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.