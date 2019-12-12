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Sürpriz düğünün nedeni mi?

Sürpriz düğünün nedeni bebek mi?
Giriş Tarihi: 12.12.2019

BİR yılı aşkın süredir, iş insanı ile 'ta ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanan ünlü oyuncu , alışverişteydi. Sürpriz düğünün perde arkasında Elmas'ın olduğu dedikoduları dolaşırken, soruları cevapsız bırakan güzel oyuncunun aldığı kilolar da gözden kaçmadı.

BİR yılı aşkın süredir, iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık'ta ikinci kez dünya evine girmeye hazırlanan ünlü oyuncu Naz Elmas, alışverişteydi. Sürpriz düğünün perde arkasında Elmas'ın hamile olduğu dedikoduları dolaşırken, soruları cevapsız bırakan güzel oyuncunun aldığı kilolar da gözden kaçmadı.
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