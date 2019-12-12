Ünlüleri buluşturan gece

Başarılı isimlerin ödüllendirildiği 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri' gecesine pek çok tanınmış isim katıldı. Gece, renkli görüntülere sahne oldu.

Kendi alanlarında önemli projelere imza atan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren ve faaliyet gösterdiği alanın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri' İstanbul'da sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı üstlenirken Canan Anderson, Ayşe Hatun Önal ve Derya Uluğ sahne aldı. Tören başlangıcında kendisini sosyal medyada Haluk Bilginer sanan kullanıcılara ithafen 'Ben Haluk Bilginer esprisini yapan Tamer Karadağlı herkesi güldürdü.

SABAH'A ÜÇ ÖDÜL

Törende, sabah.com.tr 'Yılın En Başarılı İnternet Sitesi', Günaydın'da tiyatro köşesi yazan İlker Gezici, 'Yılın En Başarılı Tiyatro Yazarı' ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Burak Artuner de leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı adlı kitabıyla 'Yılın Çıkış yapan Roman Yazarı' ödülünü aldı.



"GERÇEK KOCASINDAN ESKİYİM"

PINAR Altuğ gecenin finalinde gazetecilere yorum yaparken "Tamer'le olunca başka oluyor. 1 ay sonra 18 senelik oluyoruz. Tamer'i en çok tanıyan birkaç kadından biriyim" deyince Tamer Karadağlı da "Bir yerde çuvallarsam nasılsa Pınar var diyorum. Gerçek kocasından daha uzun süredir kocasıyım" diye konuştu.



"YALNIZLIKTAN SIKILDIM"

AYŞE Hatun Önal, kıyafetiyle gecenin en dikkat çekici isimlerinden oldu. Önal "Özel hayatım yok. Yalnızlıktan da sıkılmaya başladım. Yakında olur diye düşünüyorum. Hayatımdaki tek erkek menajerim Haluk" sözleriyle de yeni bir ilişkiye göz kırptı.





"EVLİLİK TEKLİFİ GELMEDİ"

SAHNEDEKİ başarılı performansıyla alkış toplayan Derya Uluğ evlilik sorusuna "Evlilik teklifi henüz gelmedi. O da, ben de hazır olduğumuzda ve işleri yoluna koyduğumuzda 'Oh be' dedikten sonra olur" yanıtını verdi.



"TAM BİR İŞKOLİĞİM"

'DİLSİZ' filmiyle 'En İyi Sanat Filmi Ödülü'ne layık görülen Vildan Atasever "Ben tam bir işkoliğim. Yanınızda sizi destekleyen huzurlu bir ortam varsa kariyerinize eş zamanlı olarak odaklanabiliyorsunuz. İşim olduğunda özel odakhayatımı dengeleyebiliyorum" dedi.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI