Burak Artuner’e ‘Yılın Çıkış Yapan Yazarı’ ödülü

'TÜRKİYE İnovasyon ve Başarı Ödülleri' töreni Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de iş ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın üstlendiği gecede yazar Burak Artuner "Leman Hanım'ın Mavi Cadillacı" adlı kitabıyla 'Yılın Çıkış Yapan Roman Yazarı' ödülünü aldı.

'TÜRKİYE İnovasyon ve Başarı Ödülleri' töreni Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de iş ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın üstlendiği gecede yazar Burak Artuner "Leman Hanım'ın Mavi Cadillacı" adlı kitabıyla 'Yılın Çıkış Yapan Roman Yazarı' ödülünü aldı. Romanında iki farklı dönemde iki kadına yönelik şiddete değinen Artuner, konuşmasında kadına yönelik şiddetin son bulmasını diledi.