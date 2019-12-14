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‘Kaçak’ buluşma!

‘Kaçak’ buluşma!
Giriş Tarihi: 14.12.2019

Şarkıcı ’in alması, aleyhine verdiği ifade ile hapisten çıkan ve ABD’de kaçak yaşayan kocası ’la barışacağı söylentilerini yeniden alevlendirdi

ŞARKICI Ebru Gündeş, ABD'de kaçak yaşayan kocası Reza Zarrab'ı görmek için vize aldı. ABD'yi dolandırmak, kara para aklama ve sahtecilik suçlamasıyla 2016 yılında Amerika'da tutuklanan Zarrab, Türkiye aleyhine verdiği ifade sayesinde cezaevinden çıkmıştı. ABD'DE kaçak yaşayan İran asıllı Zarrab'dan bir dönem boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş, daha sonra bu konuda sessiz kalmayı tercih etmişti.

KIZLARI 8 YAŞINDA
2010 yılında evlenen çiftin 2011 yılında Alara adında bir kızları dünyaya gelmişti. Alara Zarrab'ın annesi ile Türkiye'de yaşadığı biliniyor. Kızını kamuoyundan köşe bucak saklayan Gündeş'in ABD vizesi alması akıllarda yeni soru işaretleri de oluşturdu.

İKİ FARKLI İDDİA
ORTAYA atılan iddialardan ilki, çiftin bir süredir görüşüp barıştığı yönünde. ABD vizesi de, bir araya gelme girişiminin ve bu barışmanın doğal sonucu. Diğer iddia ise Gündeş'in hiçbir şekilde barışmayı düşünmediği ancak kızını da çok düşkün olduğu babasından mahrum etmek istemediği yönünde.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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