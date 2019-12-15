72. yaşa özel kutlama

TÜRK sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, önceki akşam eşi Selim Soydan ile 72'nci yaşını Etiler Papermoon Restoran'da kutladı. Mekandan ilk olarak torunu Neslişah Alkoçlar ve eşi oyuncu Engin Altan Düzyatan çıktı.

TÜRK sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, önceki akşam eşi Selim Soydan ile 72'nci yaşını Etiler Papermoon Restoran'da kutladı. Mekandan ilk olarak torunu Neslişah Alkoçlar ve eşi oyuncu Engin Altan Düzyatan çıktı. İkili, "Güzel bir geceydi" diyerek araçlarına geçti. Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan mekandan birlikte çıkarak soruları yanıtladı. Koçyiğit, "Güzel bir akşam yemeği yedik ve ailece doğum günümü kutladık. Hayattaki en önemli şey aile" dedi. Selim Soydan'ın bir an olsun eşinin elini bırakmaması ise, görenler tarafından "Bu ne büyük aşk" diye yorumlandı.