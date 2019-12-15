Gani Gani hazımsızlık!

Müzisyen Mazhar Alanson’un Başkan Erdoğan’ın elinden aldığı ödül ve ardından yaptığı konuşma, yönetmen Gani Müjde’ye dert oldu. Sosyal medyadan bel altı cümlelerle saldıran Müjde’ye en büyük tepki takipçilerinden geldi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanında ödül kazanan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un ödül sözleri, Gani Müjde'de rahatsızlık yarattı.



ADETA NEFRET KUSTU

Alanson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı ödül sonrası "Bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" açıklamasının ardından Müjde'nin hedefi haline geldi. Sinema için çektiği filmlerle gişede aradığını bulamayan, senaryolarını yazıp yönettiği dizileri televizyonlarda tutunamayan Gani Müjde, Twitter'dan adeta nefret kustu. Alanson'a belden aşağı vurmaya çalışan Gani Müjde'nin skandal paylaşımı şöyle: "Ben de çekime kafası iyi gelen Mazhar'ın reklam arasında gidip Divan Palmira'nın bahçesine işemesini ve bahçeye bakan balkonlu odalardan gelen çığlıkları hiç unutmıyıcam."



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TAKİPÇİLERİ AFFETMEDİ

GANİ Müjde'nin Twitter'daki çirkin paylaşımına en güzel yanıt, yine takipçilerinden geldi. İşte o tepkilerden bazıları:

● Zırva bir adama yakışır laflar etmişsin Gani Müjde.



● Ben de Ruhsar dizisindeki senaryonun aynısını yıllar sonra karakter isimlerini bile değiştirmekten üşenip, "Hayal ve Gerçek" setindeki oyunculara gönderdiğini asla unutmayacağım.



● Yıllarını sanata adamış bir sanatçıyı 50 yıl sırtınızda taşıyıp, değerli bir ödül aldığında sizin düşüncenize uymuyor diye alkışı kesip bel altından vurmanızı da biz unutmayacağız Gani Müjde.



● Sırf sevmediğin bir politikacı hakkında olumlu konuştu diye birlikte çalıştığın arkadaşının özelini ifşa etmek çok leş bir davranış be!

● Eleştir ama özel hayatına saldırmak acizlik ya!

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI