Süperstar tarzıyla Bostancı’yı salladı

Ajda Pekkan önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Konserine 20 dakikalık rötarla çıkan Pekkan, giydiği kıyafeti ve sahne performansıyla genç meslektaşlarına taş çıkarttı. Konserin başında sahneye çıkarken giydiği rengarenk kostümünden dolayı zorlanan şarkıcı, dans ekibi ve canlı söylediği şarkılarıyla izleyenleri mest etti.