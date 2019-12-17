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Naz, muradına erdi

Naz, muradına erdi
Giriş Tarihi: 17.12.2019

Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu ile nikah masasına oturdu. Çift, “İlk günden beri evleneceğimizi biliyorduk” dedi. Düğünde sade bir gelinlik tercih eden Naz Elmas'ın kolundaki morluklar dikkat çekti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güzel oyuncusu Naz Elmas, önceki akşam İstanbul Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle iş insanı Erol Özmandıracı ile hayatını birleştirdi.


HEYECANLI, MUTLU
Spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelenlerinin katıldığı düğün sonrası röportaj veren Elmas, "Çok heyecanlı ve mutluyuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi.



Neslişah Düzyatan - Engin Altan Düzyatan

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