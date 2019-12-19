Doğum günü hediyesi helikopter

Üç yıldır evli olduğu sosyetik güzel Süreyya Yalçın için sürpriz bir doğum günü düzenleyen Ozan Baran, 35 yaşına giren eşi için renkli bir gece organize etti.



MEKAN KAPATTI

100 bin lira vererek İstanbul'da mekan kapatan Baran, Brezilya dan 10 kişilik özel dans ekibi getirdi. İş insanı Ozan Baran eşine doğum günü hediyesi olarak helikopter aldığını açıkladı. Agustawestland marka helikopterin ABD Miami'deki hangarda Süreyya Yalçın'ı beklediği öğrenildi.