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‘Ayrıldık ama beraberiz’

‘Ayrıldık ama beraberiz’
Giriş Tarihi: 20.12.2019
İŞ insanı Murat Aslan ile aşk yaşadığı iddia edilen sosyetik güzel Derin Mermerci, önceki gün eski eşi Cem Aydın ile kol kola görüntülendi. Aydın ile bir restoranda buluşup sohbet eden Derin Mermerci, daha sonra eski eşinin koluna girerek mekandan ayrıldı. Cem Aydın, "Boşandık ama her zaman bir aradayız" diye konuştu.
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