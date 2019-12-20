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Tiyatroya 65 yılını adayan Kuruç sahneyi bırakamıyor

Tiyatroya 65 yılını adayan Kuruç sahneyi bırakamıyor
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Usta oyuncuların hocası, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, yaklaşık 65 yıldır tiyatroya hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Sahneye adımını 1955'te atan, yaşarken büstü dikilen ve bir tiyatro salonuna ismi verilen Bozkurt Kuruç, gönlünü kaptırdığı tiyatroya hizmet etmeyi sürdürüyor.

YÜZLERCE SANATÇI YETİŞTİRMENİN GURURU
İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde adını taşıyan sahnede izleyiciyle buluşan "Kanlı Düğün" adlı oyunun rejisörlüğünü üstlenen 84 yaşındaki Bozkurt Kuruç, şimdiye kadar yüzlerce sanatçı yetiştirmenin gururunu yaşıyor.
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