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Oyuncu Bozoğlu organlarını bağışladı

Oyuncu Bozoğlu organlarını bağışladı
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu organ bağışı ile hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldikten sonra tüm organlarını bağışladı. Bozoğlu, bağışın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: Organ bağışında asıl mesele, vasiyet meselesi. Vefat durumundan sonra ailenin onayı yoksa, organ bağışı kartının bulunması bir şey ifade etmiyor. O yüzden 'Organlarını bağışla ama vasiyetini de ailene onaylat' diyoruz.
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