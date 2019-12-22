“Defne”li açılışa ünlü akını

Türkiye'de ilk kez düzenlenen yılbaşı konsepti 'Christmas Market Four Seasons Bosphorus', 20-29 Aralık tarihleri arasında Four Seasons Hotel Bosphorus'un Boğaz'ın yanı başında bulunan terasında ziyaretçileri ile buluşuyor. 'Christmas Market' açılışı, önceki akşam Defne Samyeli konseri ile gerçekleştirildi. Samyeli'nin sesi ve güzelliğiyle herkesi büyülediği konserde iş, cemiyet ve sanat hayatından Engin Altan Düzyatan, İdil Fırat, Gizem-Hakan Hatipoğlu, Cansel Elçin-Zeynep Tuğçe Bayat, İrem Helvacıoğlu, Lal Denizli gibi isimler bir araya gelerek keyifli saatler geçirdi. Etkinlikte 20-29 Aralık tarihleri arasında Yalın, Nil Karaibrahimgil, Kalben, Bülent Ortaçgil ve Ayhan Sicimoğlu gibi birbirinden değerli sanatçılar da sahne alacak.

Tarhan Abdullahoğulları