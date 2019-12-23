Gribal bir enfeksiyon, doğru tedavi edilmediği takdirde sinüzite yol açabiliyor. Sinüzit ise kronik bronşit, reflü, göz çevresi apseleri, menenjite kadar varabilen ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Deniz Kaya; sinüzitten korunma yollarını anlattı

Nezle gibi burun içinde bir enfeksiyon oluştuğunda burun içinde ödem oluşur ve şişer. Bu durum mukusun burun içine geçişine engel olup sinüs içinde birikmesine ve sinüs içerisi basınç artışına yol açar. Sinüs içerisi artmış basıncın baş ağrısına yol açtığını söyleyen Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç Deniz Kaya, sinüzit hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.



SİGARADAN UZAK DURUN!



'Önerilere uyun, sinüzitten korunun' diyen Kaya, neler yapmak gerektiğini şu sözlerle anlattı: Grip ve nezle gibi üst solunum yolları enfeksiyonları azaltıldığında sinüzit gelişim riski azalır. Bu yüzden gripli insanlarla yakın temastan uzak durmak, el yıkamaya özen göstermek dolayısıyla sinüzit gelişim riskini azaltır. Altta yatan alerjik problemler varsa tedavi edilmesi gerekir. Burun içini tahriş eden sigara gibi irritan kimyasallardan uzak durmak enfeksiyon riskini azaltır. Oda havasını buhar makinaları kullanarak nemlendirmek sinüzit gelişimini engellemede yardımcıdır.



TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Tedavideki en önemli noktalardan birisi burun temizliğidir. Okyanus suları kullanılması faydalıdır. Her sinüzit enfeksiyonunda antibiyotik kullanılmaz. Virüse bağlı sinüzitlerde antibiyotikler etkisizdir. Bakterilere bağlı gelişen sinüzitin büyük kısmı antibiyotik kullanmadan vücut direnci ile ortadan kalkar.



SİNÜZİTE BAĞLI BAŞ AĞRILARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?