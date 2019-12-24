Hamilelikte diş röntgeni tehlikeli

Dış hekimi Pertev Kökdemir, hamilelik döneminde hastaların çoğunun röntgen çekiminin zararı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Dış hekimi Pertev Kökdemir, hamilelik döneminde hastaların çoğunun röntgen çekiminin zararı konusunda endişeli olduğunu belirtti. 'Hamilelik sırasında bebeğin olduğu bölge dışında çekilen herhangi bir görüntüleme yönteminde, bebeğe ulaşan doz, zarar verebilecek dozun çok altındadır' diyen Kökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak koruyucu önlemler ile radyasyon seviyesi minimuma düşse de, radyasyonun hiçbir dozunun yüzde yüz güvenli olmadığı düşünüldüğü için bebeğin ya da annenin hayatını tehlikeye sokacak durum/hastalık olmadığı sürece hamilelerde röntgen çekilmemelidir.