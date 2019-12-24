Nebahat Çehre iddiaları yalanladı

Bir TV kanalında yayınlanan magazin programında, oyuncu Nebahat Çehre'nin Ajda Pekkan hakkında "Ajda'ya cennette de para lazım. Hala çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor" dediği iddia edildi. Ajda Pekkan'ın yıllardır yakın arkadaşı olan Nebahat Çehre ise iddialara yanıt verdi. Çehre, "Benim tarzım ve karakterim böyle bir üsluba müsaade etmez" diyerek iddiaları yalanladı.