Sağlıksız yağlar hasta ediyor!

Prof. Dr. Osman Erk, “Vücutta yeterli sağlıklı yağ asidi yok ise, vücut sağlıksız olan trans ve doymuş yağlardan, işlenmiş süper market yağlarından hücre zarlarını oluşturmak zorundadır. Sağlıksız yapı taşları ile oluşmuş hücreler kronik hastalıkların nedenidir” dedi

Her gün milyonlarca hücre ortadan kalkmakta ve yerine yine milyonlarca yeni hücre oluşmaktadır. Prof. Dr. Osman Erk, "Bu hücrelerin sağlıklı ve yeterli yapı taşları ile yeniden yaratılması için sağlıklı yağ asitlerine, özellikle esansiyel yağ asitleri olan omega 3 ve omega 6 yağ asitlerine belirli oranlarda ihtiyaç vardır" dedi. Erk, "Hücre zarlarının en önemli yapı taşları protein ve yağ asitleridir. Eğer vücutta yeterli miktarda sağlıklı yağ asidi yok ise, vücut sağlıksız olan trans yağlardan, fazla miktarda doymuş yağlardan, işlenmiş süper market yağlarından bu hücre zarlarını oluşturmak zorundadır. Sağlıksız yapı taşları ile oluşmuş hücreler ise kronik hastalıkların ve obezitenin en önemli nedenidir" şeklinde konuştu.



OMEGA DENGESİ



"Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri vücutta belirli oranda olmalıdır" diyen Erk, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sağlıklı oran 1/1 ile 1/4 arasında değişir. Yani bir omega 3 yağ asidine karşılık, bir omega 6 yağ asidi olmalı veya bir omega 3 yağ asidine karşı en fazla 4 omega 6 yağ asidi olmalıdır. Bu oranın dışına çıkıldığı taktirde vücutta alarm zilleri çalar. Hayvansal gıdalar, omega 3 yağ asitlerini çok az içerdiği gibi inflamasyona yol açan doymuş yağlar, araşidonik asit ve omega 6 içerdikleri için az miktarda tüketilmelidir.



CEVİZ, LAHANA TÜKETİN



Bunun dışında bitkisel ürünlerden ceviz, keten tohumu, semizotu, roka, marul, maydanoz, lahana, brokoli, Brüksel lahanası önemli ölçüde omega 3 yağ asitleri içerirler. Bu bitkisel ürünler omega 3 yağ asitlerini almak için yeterlidir. Miktar, çeşit ve kalite yeterli olduğu taktirde bu bitkisel gıdalar bize yeterli omega 3 yağ asitleri sağlar.



AMBALAJLI GIDALARDA OMEGA 3 YOK



Günümüzde batı tipi bol hayvansal gıda ve işlenmiş ambalajlı gıdalardan oluşan diyet bol miktarda omega 6 yağ asitleri içerirken, çok az veya hiç omega 3 yağ asidi içermemektedir. Fazla omega 6 yağ asidi, tıpkı doymuş yağlar gibi, tıpkı trans yağlar gibi, tıpkı hidrojenize sıvı ve katı yağlar gibi inflamatuar karakterdedir ve ortaya çıkan yangı durumu bütün kronik hastalıkların ana kaynağıdır. Batı tipi diyet omega 3 bakımından çok yetersiz bir diyettir. Yeterli omega 3 almak bu nedenle çok önemlidir.