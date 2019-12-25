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Kayı Obası’nda dengeler değişiyor

Kayı Obası’nda dengeler değişiyor
Giriş Tarihi: 25.12.2019

bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Osman, 'un şifasını Yannis'in elinden alıp 'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir.

Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.

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